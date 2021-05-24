Якутия в призме инициатив Владимира Путина по высшему образованию

Россия располагает одной из самых доступных систем высшего образования в мире: 60 % успешно сдавших ЕГЭ смогут поступить на бюджетные места в вузы. В 2020 году количество бюджетных мест выросло на 20 тысяч, в 2021 году вырастет еще на 45 тысяч – и из них 30 тысяч мест будет распределено между региональными вузами. Об этом объявил Владимир ПУТИН в ходе Послания Федеральному собранию в апреле 2021 года.

В 2020 году СВФУ им. Аммосова принял на бюджетные места 2 тысячи студентов, Якутская сельскохозяйственная академия – 326 человек, Политехнический институт в Мирном – 143 чел. В свете президентских инициатив можно ожидать увеличения числа бюджетных мест. Согласно мониторингу качества бюджетного приема в вузы, который проводит ежегодно Институт образования НИУ ВШЭ, средний балл поступления в СВФУ составил в 2020 году 61,6 баллов. Всего в Якутии учится порядка 22 тысяч студентов очной формы обучения.

В вузах России на целевых местах обучаются несколько тысяч студентов из Якутии. Образовательные программы для малых коренных народов севера сейчас реализуют такие вузы, как САФУ (г. Архангельск), Мурманский арктический госуниверситет, РГПУ имени Герцена (г. Санкт-Петербург), СФУ (г. Красноярск), СВФУ им. Аммосова, Арктический государственный агротехнологический университет и Арктический институт культуры и искусств. Отдельно можно отметить Институт народов севера в РГПУ им. Герцена, где планируется создание для обучающихся из числа коренных малочисленных народов подготовительного отделения предуниверсария (10, 11 классы) и научно-образовательного центра по изучению языков коренных малочисленных народов.

Президент также анонсировал масштабную программу технического перевооружения вузов: не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.

Модернизация научной деятельности главного якутского вуза уже идет — в рамках нацпроекта «Наука». Согласно этому нацпроекту предполагается создание научно-образовательных центров мирового уровня. НОЦ также решают давнюю проблему объединения усилий практиков и теоретиков – бизнеса, учёных и государства. Такой центр, объединяющий ученых из 4 регионов (Якутия, Чукотка, Магаданская область, Камчатка), создается на базе СВФУ.

Качественное и доступное образование, а также система трудоустройства – это важнейшие стимулы удержания молодежи в регионе.

Реализуется ряд комплексных мер по трудоустройству молодежи: в январе этого года проведена республиканская ярмарка вакансий «Траектория карьеры», второй год организуется проект «Старт к успеху», функционирует молодежная биржа труда «Импульс». 19-20 мая в Якутске прошел «Профессионалы Якутии», направленный на профориентацию молодежи. Открыт Центр опережающей профессиональной подготовки на 400 человек.

При этом в последние годы, как показывают федеральные исследования, растет конкурс на IT-направление. В Якутии с 2016 года действует конкурс «Моя профессия — IT» проводится в Якутии. Основной целью является привлечение молодежи в ИТ-сферу. За это время проект стал уникальной площадкой, аналогов которой нет ни в одном регионе России. В 2021 году конкурс собрал рекордное количество человек — 1 527 студентов и школьников.

«Мир сегодня открыт, можно работать из любого района, на любую компанию или создавать собственный продукт. 1500 участников, 500 проектов, 400 команд — эти цифры говорят нам о серьезной работе в течение трех месяцев. Перед нами сейчас стоит задача — создать в ИТ-отрасли 10 тысяч рабочих мест», — отмечал министр цифрового развития республики Анатолий СЕМЕНОВ.

Для увеличения доступности высшего образования могут помочь выделение отдельных квот для дальневосточных вузов (такую инициативу предлагал Минобрнауки глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ), а в сфере платного образования – введение беспроцентных кредитов на обучение.