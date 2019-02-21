Якутия в первой пятерке медиарейтинга

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» за период исследования — январь 2019 года.
Республика Саха (Якутия) заняла 4-ю строку медиарейтинга.
ТОП-20 регионов РФ:
|Место в рейтинге
|Регион
|МедиаИндекс
|1
|Краснодарский край
|8 588,4
|2
|Нижегородская область
|7 400,1
|3
|Новосибирская область
|5 155,4
|4
|Республика Саха
|4 970,0
|5
|Приморский край
|4 620,2
|6
|Татарстан
|4 125,0
|7
|Свердловская область
|3 890,8
|8
|Московская область
|3 859,8
|9
|Волгоградская область
|2 811,4
|10
|Крым
|2 302,4
|11
|Тверская область
|1 987,4
|12
|Пермский край
|1 938,0
|13
|Санкт-Петербург
|1 811,7
|14
|Тюменская область
|1 740,3
|15
|Амурская область
|1 420,0
|16
|Самарская область
|1 397,0
|17
|Омская область
|1 345,8
|18
|Саратовская область
|1 302,2
|19
|Алтайский край
|1 280,1
|20
|Челябинская область
|1 257,6
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.
Фото © РИА Новости / Михаил Климентьев
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE