Якутия в первой пятерке медиарейтинга

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» за период исследования — январь 2019 года. Республика Саха (Якутия) заняла 4-ю строку медиарейтинга. ТОП-20 регионов РФ: Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Краснодарский край 8 588,4 2 Нижегородская область 7 400,1 3 Новосибирская область 5 155,4 4 Республика Саха 4 970,0 5 Приморский край 4 620,2 6 Татарстан 4 125,0 7 Свердловская область 3 890,8 8 Московская область 3 859,8 9 Волгоградская область 2 811,4 10 Крым 2 302,4 11 Тверская область 1 987,4 12 Пермский край 1 938,0 13 Санкт-Петербург 1 811,7 14 Тюменская область 1 740,3 15 Амурская область 1 420,0 16 Самарская область 1 397,0 17 Омская область 1 345,8 18 Саратовская область 1 302,2 19 Алтайский край 1 280,1 20 Челябинская область 1 257,6 «Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций. Фото © РИА Новости / Михаил Климентьев Источник: Сетевое издание SAKHALIFE

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