Якутия в лидерах по стартапам — фонд «Сколково»

На полях международного форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0 Глава Якутии Айсен Николаев встретился с председателем Фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем, вице-президентом Фонда Юрием Сапрыкиным и генеральным директором технопарка «Сколково» Ренатом Батыровым.

На встрече были рассмотрены итоги сотрудничества Республики Саха (Якутия) и Фонда «Сколково». Это взаимодействие началось в 2012 году, и совместную работу участники встречи оценивают очень высоко.

«Наша республика на протяжении 9 лет ведёт плодотворное сотрудничество с Фондом «Сколково» по развитию инновационной экономики, разработке и внедрению передовых технологических решений, продуктов и услуг. В 2019 году технопарк Якутии получил статус регионального оператора фонда «Сколково», что позволило нашим компаниям — резидентам Сколково, получить федеральные льготы, доступ к лабораториям и оборудованию фонда, привлекать грантовое финансирование, не покидая пределов республики. Уверен, что наше партнерство будет успешно развиваться и в будущем», — отметил Айсен Николаев.

«Эти 9 лет дают возможность нарастить сотрудничество, — сказал председатель Фонда Аркадий Дворкович. — Мы считаем, что региональный оператор в Якутии — один из лучших, он постоянно в тройке лидеров по нашим оценкам, в том числе – по числу стартапов и их качеству. Республика постоянно предлагает конкретные решения, которые уже внедряются на практике, в том числе в медицине и в других социально значимых направлениях. Активно работает технопарк, мы тесно сотрудничаем с Северо-Восточным федеральным университетом. И сейчас самое время эти планы освежить и заключить новое соглашение на следующие 10 лет. Планируем это сделать в 2022 году, в год столетия республики».

Во время встречи обсуждено также проведение Дней Якутии в рамках международной конференции Startup village, которая пройдет в Сколково в мае 2022 года. «На нашем главном, флагманском событии для стартаперов и инвесторов из России и мира мы по традиции ставим большой шатер для инвесторов. В этот раз у республики будет возможность поставить свой шатер. Там собирается не менее 800 инвесторов, и первыми они увидят стартапы из Якутии, — сказал генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров. – У вас уже есть компании, которые показывают пример того, как можно из Якутии делать глобальный бизнес. Все это – не случайность, а закономерность правильных событий, правильных поступков, правильных решений и сообщества правильных людей, которыми богата республика».

Ожидается, что в дни работы Startup village в Сколково состоится установка сэргэ в честь 100 — летия ЯАССР.