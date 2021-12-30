Якутия в десятке лидеров по борьбе с коронавирусом

Грамотно выстроенная система работы Управления Роспотребназора республики позволила успешно противостоять коронавирусной инфекции в 2021 году. Снижен уровень заболеваемости, открыты новые лаборатории по диагностике ковида, организована вакцинация. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей встречи с руководителем Управления Роспотребнадзора Якутии Маргаритой Игнатьевой.

«По итогам года Якутия вошла в десятку лидеров по борьбе с коронавирусом, основным направлениям санитарно-эпидемиологического благополучия, в первую очередь, это заслуга всей системы Управления Роспотребнадзора, ваших работников и вас лично. Своевременно принимались решения о введении ограничительных мер, большая часть которых на сегодня уже снята, организована вакцинация от коронавирусной инфекции и от гриппа — все это позволило решить задачу по сохранению здоровья людей», — сказал Айсен Николаев.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора Маргариты Игнатьевой, в течение декабря удалось понизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Совместными усилиями оперативного штаба, управления, министерств, в первую очередь, Минздрава нам удалось пройти год без больших осложнений: не накладывали ни на один населенный пункт республики карантин, как это было в 2020 году. Если в начале пандемии в республике работала только одна лаборатория по диагностике ковида, то сейчас открыли 22 ПЦР-лаборатории», — сообщила она.

Кроме того, центральными районными больницами освоены экспресс-тесты ИХА на определение антигена к новой коронавирусной инфекции, что позволяет своевременно ставить диагноз и вводить ограничительные, профилактические, противоэпидемические мероприятия в семейных и коллективных очагах. Это особенно актуально для северных и отдаленных районов.

«Завершаем год неплохими показателями вакцинации населения и от гриппа, что позволило закончить вторую четверть в школах республики без карантинов в очной форме обучения», — рассказала Маргарита Игнатьева.