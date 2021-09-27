Якутия уверенно идет к своему столетию

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), дорогие нерюнгринцы, друзья!



27 сентября наша родная республика отмечает одну из главных дат в своей истории — День государственности. В этот день в 1990 году Верховным Советом Якутской АССР XII созыва был принят документ огромной исторической важности — Декларация «О Государственном суверенитете Якутской-Саха ССР». Впервые в многовековой истории республики Декларация утвердила самостоятельность субъекта Российской Федерации в осуществлении государственной власти на своей территории, право решать вопросы общественно-политической, социально-экономической, национально-культурной жизни. Этот документ провозгласил качественно новый этап развития Якутии.



Это было более тридцати лет назад. А почти сто лет назад, 27 апреля 1922 года, Якутия стала автономной республикой. В будущем году мы будем отмечать большой юбилей — 100-летие основания Якутской АССР.

Эти две важные даты неразрывно связаны со становлением и укреплением государственности, формированием автономии в составе РСФСР, а затем развитием полноправного субъекта Российской Федерации. Благодаря созданным основам государственности, сегодня наша республика под руководством главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева уверенно смотрит в будущее. Растет рождаемость, увеличивается средняя продолжительность жизни, строятся жилье и дороги, возводятся мосты и социальные объекты, развивается промышленность и сельское хозяйство, улучшается благосостояние якутян. Совместными усилиями всех уровней власти, при активном содействии гражданского общества, все вместе, общими усилиями — мы стараемся делать жизнь, экономику, социальную сферу родной Якутии лучше и качественнее каждым годом.

Сто лет Якутии – это огромная знаменательная дата. Об истории нашей республики в эти сто лет, о том, как она начиналась, и развивалась, многое могут рассказать экспонаты нашего музея в Нерюнгри «Мир времени».

Например, 139 редчайших фотографий первых лет истории Якутии собраны в найденном нами альбоме делегата первого Всеякутского съезда представителей малых туземных народностей Якутской АССР, чекиста Валентина Карловича Пуйкана. Фотографии с участием отцов-основателей республики Исидора Барахова и Максима Аммосова, размещенные в этом в фотоальбоме, уникальны тем, что представляют собой оригинал, воспроизведенный потом во многих изданиях. Здесь собраны уникальные фотографии представителей народностей, населяющих Якутию, партактива республики, депутатов первого всетуземного съезда ЯАССР, изображения быта жителей молодой республики, Якутска и других населенных пунктов – так, как они выглядели в 20-е годы ХХ века.



Первый Всеякутский съезд представителей малых туземных народностей Якутской АССР собрался 5 марта 1927 года в Якутске и продолжался до 12 марта. В его работе приняли участие 27 делегатов. Это был первый в истории съезд малых народностей, где обсуждались все стороны их жизни. Были заслушаны доклады о деятельности Комитета содействия народностям северных окраин (КСНСО), о советском строительстве среди туземных народностей ЯАССР, о положении ветеринарной помощи, о постановке дела народного образования и здравоохранения, о целях и задачах сельскохозяйственной кредитной кооперации, о переходе на оседлость кочевых народностей.



Фотографии зимовий, с которых именно в те годы начинались поселки Южной Якутии, фото домика дорожного мастера на строящейся Амуро-Якутской шоссейной дороге, караван верблюдов на прииске «Незаметный» (Алданзолото»), проходка открытого шлака на прииске «Томмот», стан буровой разведки на реке Томмот, буровая разведка на реке «Орто-Сале», драга на зимовье. Фотография здания Якутского областного ОГПУ, здание ЦИК ЯАССР, заснеженная улица Якутска с деревянными одноэтажными домами, гостиница, около которой стоят двое постояльцев в валенках и тулупах, остатки крепостной стены Якутского острога до реставрации, остатки якутских башен…

Приметы нового, советского времени в Якутске. Фотографии физкультурников – футболисты, гребцы, гимнасты с большими красными звездами на груди. Детский лагерь в Якутске: пионеры за обедом, пионеры занимаются гимнастикой, пионеры на купании в реке Лена. Серия снимков посвящена Дому матери и ребенка в Якутске. Сестры милосердия в белых одеждах, много детских фотографий. Консультация «Красного Креста» снаружи и изнутри: кровати, пациенты, врачи, медикаменты. Якутская областная больница, это несколько деревянных одноэтажных зданий. Село Покровское, каким оно было почти сто лет назад. Административное здание в Западно-Кангаласском улусе. Возка воды для города – бочками, на лошадях и многие другие приметы тогдашней жизни в столице только что созданной ЯАССР.

Большой раздел фотоальбома посвящен Колымскому краю. Летняя и зимняя стоянки верхне-колымских юкагиров, заимки на Колыме и церковь в семи верстах от Среднеколымска. Сам город Среднеколымск, каким он был тогда, в начале ХХ века. Река Колыма. Бурлаки, тянущие по Колыме лодку. Американцы в Нижнеколымске, близ села Походска на своей торговой шхуне «Поляр-бер» в зиму 1921 года. Всё это – живая история Якутии из первых рук.

Несколько лет назад нам удалось разыскать и сохранить для потомков уникальный архив соратника Максима Аммосова и Платона Ойунского — Козьмы Егоровича Андреевича (1892 — 1964). Сохранился его портрет, фотография училища, в котором он учился, совместные фотографии с Аммосовым и другими соратниками, кружок юных социал-демократов, в который входили будущие основатели Якутской республики, и другие уникальные документы. Козьма Андреевич родился в 1892 году. В то время в Якутии жило много ссыльных революционеров, и они оказали большое влияние на молодых интеллигентных представителей народа саха. Андреевич, Аммосов, Ойунский не просто были хорошо знакомы, они вместе учились, а потом входили в один кружок юных социал-демократов. Единство взглядов молодых людей переросло в их крепкую дружбу.

После Октябрьской революции и гражданской войны Козьма Андреевич стал первым продовольственным комиссаром Якутской области. Представители кооперативных организаций Якутии поддержали возглавляемый Козьмой Андреевичем Продотдел руководящим и контролирующим органов власти. Это доверие отдел оправдал, особенно в марте 1920 года, когда над Якутском нависла угроза голода. Благодаря оперативным и энергичным действиям Продотдела и общества «Экономия» горожане получали продукты по карточкам. В Якутске были открыты пекарня, три новых магазина, несколько новых лавок и столовая.



Уникальный архив Андреевича открывает перед нами новые, неизведанные страницы истории нашей родной республики. Годы основания первой в истории Якутии государственности, когда появилось первое правительство – Совет народных комиссаров во главе с Ойунским, впервые были образованы наркоматы, стали решающими годами великих перемен. Мы и сегодня во многом живем по тем моделям государственного управления, которые подготовили отцы-основатели Якутской автономной республики — Аммосов, Ойунский, Аржаков, Барахов, Васильев и их соратники, историю жизни и деятельность которых мы продолжаем внимательно изучать сегодня.

В нашем музее собрано несколько сотен красных знамен Якутии советской эпохи. У каждого знамени — своя увлекательная история происхождения – сама по себе как увлекательный исторический роман. Мы стараемся спасти в первую очередь раритеты, связанные с историей Якутии.

Иногда их приходится собирать буквально по всему миру, чтобы потом снова вернуть на историческую родину. Переходящее Красное Знамя Якутского обкома ВЛКСМ мы нашли на обычном рынке в Москве. Теперь оно снова хранится в музее, в родной Якутии. Аналогичная история у знамени с надписью «Якутский горком КПСС и исполком горсовета — победителю в социалистическом соревновании». Много переходящих знамен, которые вручались трудовым коллективам за победы в социалистическом соревновании. Есть настоящие боевые знамена – это наиболее ценные раритеты в нашей уникальной коллекции. Знамя с надписью «Нерюнгринский городской совет депутатов» и вышитым гербом РСФСР. Еще одно переходящее Красное знамя – 1972 года. Вверху золотым шитьем выполнены слова «Якутский обком КПСС, Совет министров ЯАССР и ЯОСПС». Внизу, под гербом – «Победителю в социалистическом соревновании между предприятиями в честь 50-летия ЯАССР». Еще один экспонат датируется концом 70-х годов, когда уже строился город Нерюнгри: «Нерюнгринский горком КПСС. Городской совет народных депутатов. Горком ВЛКСМ». На другой стороне: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Победитель социалистического соревнования».

Каждый такой предмет дорог нам — как наша история, как светлая память о людях, о передовых коллективах, которые добросовестно трудились на благо Якутии, для процветания нашей родной республики.

Музейные экспонаты могут многое рассказать современникам об ушедших эпохах, об интересном прошлом нашего Отечества, о фактах большой истории Якутии в составе большого, сильного и дружного Российского государства. Например, выпущенная в 1957 году настольная медаль с русским казаком и якутским охотником, словами «В память 325-летия вхождения Якутии в состав России», гербом РСФСР и строчкой из советского гимна на обороте: «Навеки сплотила Великая Русь». Это очень редкая медаль – в 1957 году Ленинградский монетный двор выпустил всего 130 экземпляров. В 1972 году, Ленинградский монетный двор выпустил другую настольную медаль — «50 лет ЯАССР». Огромнейший, чуть и не с человека ростом, блестящий самовар – тоже «юбилейный», изготовленный в 1957 году! «Ровесник» самовара — чудесной красоты сервиз столовой посуды, с теми же словами — «325 лет вхождения Якутии в состав России». Расписанная вручную юбилейная сахарница с теми же датами «325 лет. 1632- 1957». 50-летию ЯАССР и, соответственно, 340-летию вхождения Якутии в состав России, посвящен выпуск «юбилейного» якутского ножа. Стальное лезвие, а ручка и ножны выполнены из якутского материала — кости. Дата «50» обозначена на руке ножа. И многие другие экспонаты. И всё это – наша история!



Уважаемые жители республики, дорогие друзья! В День государственности Республики Саха (Якутия) разрешите от всей души поздравить всех якутян с этим замечательным праздником! Настоящее и будущее нашей любимой республики, как и всей великой России, зависит от добросовестного труда и гражданской ответственности каждого из нас, от нашего единого стремления постоянно творить добро, стараться делать жизнь людей лучше. Любовь к Родине начинается с внимания к истории родного края, с заботы о нашей большой и малой Родине.

Желаю всем нам, чтобы наша многонациональная Якутия, сохраняя единство и солидарность, мир и согласие, уверенно продолжала бы движение по пути развития и процветания.

Дорогие земляки, уважаемые друзья! Желаю вам крепкого здоровья и счастья, любви и мира, согласия в семьях и в трудовых коллективах, благополучия и процветания, достижений в труде и успехов в учебе, радости и оптимизма.

С праздником! С Днем государственности, родная Республика Саха (Якутия)!».

Александр КОШУКОВ,

народный депутат Якутии, краевед, основатель музея «Мир времени».