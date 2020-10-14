14.10.2020
18:36
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Коронавирус
Якутия увеличивает антиковидный коечный фонд
В Республиканской больнице №1 откроется 100 дополнительных коек для больных коронавирусной инфекцией, из которых 20 коек предназначены для тяжёлых больных.
В настоящее время по республике развёрнуто 2 238 коек. В Якутии 73 тяжёлых больных, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 49 человек находятся на кислородной поддержке, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я) .
Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
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