Якутия увеличила добычу угля за три месяца на 40%

Добыча угля в Якутии в январе-марте 2022 года возросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 9 млн тонн.

Достичь рекордного показателя удалось благодаря проектам угольных гигантов Дальнего Востока и РФ, такие как «Эльгауголь», «Колмар» и «Якутуголь».

«Несмотря на текущую ситуацию, наши угольные компании продолжают свою работу, выполняют планы, набирают новый персонал среди местных жителей Нерюнгринского района. Угольные проекты республики являются приоритетными на Дальнем Востоке, компании готовы наращивать показатели и расширять свое производство, а мы, в свою очередь, должны оказать им полное содействие. Важно понимать, что такие проекты не только дают региону свыше сотни новых рабочих мест, но и укрепляют энергетическую безопасность страны», — подчеркнул первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин.

Среди перспективных угольных проектов России можно отнести Эльгинский угольный проект, в рамках которого планируется до конца 2023 года увеличить добычу коксующегося угля до 45 млн тонн. Проекты компании «Колмар», среди которых ввод второй очереди шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2». Благодаря этим объектам «Колмар» нарастит добычу твердого топлива к 2024 году до 14 млн тонн, уже сегодня в компании открыты около 1 300 новых вакантных мест. Старейшее угледобывающее предприятие республики «Якутуголь» планирует также нарастить добычу угля, компания предлагает молодым специалистам Нерюнгри более 400 вакансий.

На сегодня якутский уголь продолжает пользоваться спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где основными партнерами Якутии выступают – Китай, Южная Корея и Япония, в перспективе планируется начать торговое сотрудничество с Индией.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира телеканала РБК сообщал, что объём экспортных сделок угольных компаний, работающих на территории региона, превысил в юанях 35%.

«У нас в республике сейчас достаточно крупные компании мирового уровня работают — объем сделок в юанях превысил 35%. Основная продукция предприятий, работающих в регионе, уходит на экспорт в страны АТР», — добавил глава.

Согласно поручению президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному Собранию РФ силами специалистов Министерства промышленности и геологии Якутии разработан и утвержден первый в республике топливно-энергетический баланс (ТЭБ). Разработка ТЭБ напрямую влияет на процесс газификации региона, на спрос отдельных источников энергии, тем самым формируется вектор развития экономики Якутии на годы вперёд. Кроме того, прогнозные целевые показатели ТЭБ повышают конкуренцию якутского топлива, влияют на прирост потребления природных ресурсов, на развитие промышленности в целом, в том числе на угольную отрасль.