Якутия увеличила добычу олова

Якутия в 2022 году увеличила добычу олова до 360 тонн.

Объём добычи олова в Якутии за первые шесть месяцев 2022 года составил 360 тонн, что на 12% больше уровня 2021 года. Рекорд по добыче поставил первый резидент Арктической зоны РФ от Якутии – компания «Янолово».

«В прошлом году первый концентрат с Тирехтяха был отгружен. Сейчас мы понимаем, что «Янолово» достаточно уверенно начинает освоение месторождения по Тирехтяху. Мы здесь смотрим позитивно на будущее этого проекта», — отмечал ранее глава республики Айсен Николаев.

Как уточнили в региональном министерстве промышленности и геологии, это единственное предприятие по добыче олова в Якутии и первый резидент АЗРФ от региона.

Предприятие ведёт добычу олова на месторождении «Ручей Тирехтях» на территории Усть-Янского района. В 2021 году начата добыча олова в объёме 629 тонн.

В планах увеличить количество работников до 180 человек. Сообщается, что набор сотрудников на предприятие будет осуществляться через республиканскую программу «Местные кадры – в промышленность».

Напомним, на Восточном экономическом форуме Якутия подписала соглашение о взаимодействии при развитии минерально-сырьевого центра в Арктике. Соглашение касается освоения золотоносного и оловянных месторождений в арктических районах республики, помощи в вопросах логистики, обеспечения энергетикой и доступности месторождений.