Якутия утвердила нового генерального секретаря АРАССВА

Руководитель республики Айсен Николаев 8 мая встретился с представителями Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии во главе с начальником Департамента внешней торговли и международного сотрудничества администрации корейской провинции Кенсанбук-до Ким Кван Хуном. Стороны обсудили планы международной организации в период председательства Якутии и утвердили ее нового генерального секретаря.

«Мы очень высоко оцениваем деятельность Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии и вклад наших корейских коллег в развитие организации. В рамках председательства республики в 2019-2020 годах мы будем работать по ряду важных направлений, таких как туризм, спорт, инвестиционное и торговое сотрудничество», – сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии рассказал иностранным гостям о намерениях по развитию деятельности подкомиссии АРАССВА по спорту, которая была создана по инициативе якутской стороны в 2013 году. Он также проинформировал, что в августе текущего года в Якутске пройдет 12-е заседание рабочей комиссии АРАССВА, а в 2020 году – 13-е заседание Генеральной Ассамблеи АРАССВА.

Господин Ким Кван Хун попросил руководителя республики как действующего председателя АРАССВА утвердить на должность нового генерального секретаря ассоциации кандидатуру Ким Ок Чхэ, профессора университета Ёнсе. Айсен Николаев, в свою очередь, подписал приказ о его назначении и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Отметим, что АРАССВА была основана в сентябре 1996 года 29 региональными администрациями четырёх стран Северо-Восточной Азии, включая Китай, Японию, Корею и Россию. Международная организация реализует обширные проекты в экономике, торговле, культуре, защите окружающей среды, предотвращении стихийных бедствий, туризме, науке. На данный момент в ассоциацию входит 78 регионов из 6 стран, в том числе 16 регионов России.

Право на председательство в организации в период с 2019 по 2020 годы Якутии досталось на 12-й Генеральной Ассамблее АРАССВА, прошедшей в октябре прошлого года в китайской провинции Хунань. Ранее из регионов России в АРАССВА председательствовали Хабаровский край (с 2000 по 2002 годы) и Иркутская область (с 2014 по 2016 годы).