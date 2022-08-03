Якутия устанавливает сотрудничество с Ираном

Делегация республики во главе с первым заместителем председателя правительства Якутии Кириллом Бычковым находится с рабочим визитом в Иране. Цель визита – установление торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Республики Саха (Якутия) с Исламской Республикой Иран.

В рамках визита в столице Ирана – Тегеране – проведены встречи с руководством иранских Министерства торговли, промышленности и рудников, Министерства сельскохозяйственного джихада, Министерства образования и воспитания, Министерства науки, исследований и технологий, Организации содействия торговле Ирана, Торгово-промышленной палаты Ирана, Торгово-промышленной палаты Тегерана и Федерации юношеского спорта Ирана.

Обсуждены вопросы налаживания прямых поставок сельскохозяйственной продукции в Республику Саха (Якутия), взаимодействия в нефтегазовой сфере, IT и инноваций, образования, науки, культуры и спорта.

В Торгово-промышленной палате Тегерана состоялась презентация инвестиционного потенциала Якутии, в рамках которой с представителями более 30 предприятий Ирана рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере взаимных поставок продовольственных товаров, производства ювелирных изделий, обработки драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, реализации совместных проектов в угледобывающей, нефтехимической и лесоперерабатывающей отраслях.

Кроме того, в рамках визита состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леваном Джагаряном, в ходе которой обсуждены вопросы наращивания и укрепления межрегионального сотрудничестве в рамках развития российско-иранского партнёрства.

Делегация также планирует посетить центр промышленного производства Ирана – Исфахан, где состоится презентация Республики Саха (Якутия) для деловых кругов провинции Исфахан, будут проведены переговоры по налаживанию торгово-экономических связей и ознакомление с промышленным потенциалом провинции.