Якутия усилит санитарно-карантинный контроль над прибывающими пассажирами

По итогам планёрного совещания с руководством регионального правительства глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в целях недопущения распространения на территории республики коронавируса поручил обеспечить принятие мер по усилению проверок пассажиров, прибывающих в регион.

Санитарно-карантинный контроль на предмет выявления заболевших коронавирусной инфекцией будут проходить пассажиры международных и внутренних рейсов, железнодорожных путей сообщения, прибывающих из Китайской Народной Республики, стран Юго-Восточной Азии, из городов Дальнего Востока и Сибири.

Также поручено установить двойную систему контроля, непосредственно на борту самолетов и поездов и при прохождении через зону таможенного спецконтроля.

Отметим, что по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в настоящее время в республике не зарегистрировано больных с коронавирусной инфекцией.