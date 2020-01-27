27.01.2020
23:30
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Красота & Здоровье

Якутия усилит санитарно-карантинный контроль над прибывающими пассажирами

По итогам планёрного совещания с руководством регионального правительства глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в целях недопущения распространения на территории республики коронавируса поручил обеспечить принятие мер по усилению проверок пассажиров, прибывающих в регион.

Санитарно-карантинный контроль на предмет выявления заболевших коронавирусной инфекцией будут проходить пассажиры международных и внутренних рейсов, железнодорожных путей сообщения, прибывающих из Китайской Народной Республики, стран Юго-Восточной Азии, из городов Дальнего Востока и Сибири.

Также поручено установить двойную систему контроля, непосредственно на борту самолетов и поездов и при прохождении через зону таможенного спецконтроля.

Отметим, что по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в настоящее время в республике не зарегистрировано больных с коронавирусной инфекцией.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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