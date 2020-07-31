Якутия уложила меня на лопатки — главный онколог Сибири

Опыт и успехи онкологов Якутии будут представлены на площадке юбилейной конференции Красноярского онкодиспансера. Такое решение было принято во время совещания ведущих онкологов Иркутской, Новосибирской, Читинской областей, Приморского края и нашей республики, которое 30 июля провела Ассоциация онкологов Сибири и Дальнего Востока. Участие в ней приняла главный врач Якутского онкологического диспансера Лена Афанасьева.

Коллеги из разных регионов в режиме онлайн обсудили возможность создания международного медицинского кластера Сибири и Дальнего Востока, а также поделились своими наработками.

При этом достижения онкологической службы Якутии, многие из которых стали возможны благодаря поддержке главы и правительства республики, как оказалось, впечатлили всех. Это и реконструкция радиологического корпуса, оснащение диспансера новым медоборудованием, временный переезд в типовое здание, подготовка онкологов на базе российских и зарубежных клиник, открытие в регионе 12 центров амбулаторной онкологической помощи и, конечно, решение вопроса строительства онкоклинического центра, который якутяне ждали много лет!

«Молодцы! Якутия уложила меня на лопатки!», — не удержалась от эмоций главный онколог Сибирского федерального округа, главный врач иркутского онкодиспансера, доктор медицинских наук, профессор Виктория Дворниченко, которая вела совещание.

Теперь об опыте якутян предстоит узнать и другим регионам.