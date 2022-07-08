Якутия уходит под воду — телеграм

Якутия уходит под воду , сообщает тгк Zvezdanews . Из-за мощнейших дождей некоторые поселения региона оказались подтоплены, уровень воды сразу в трех реках поднимается до критических значений. Стихийный подъем воды продолжится ближайшие двое суток и захватит город Верхоянск, сообщают синоптики.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!