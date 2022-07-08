08.07.2022
18:56
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Якутия

Якутия уходит под воду — телеграм

Якутия уходит под воду, сообщает тгк Zvezdanews. Из-за мощнейших дождей некоторые поселения региона оказались подтоплены, уровень воды сразу в трех реках поднимается до критических значений. Стихийный подъем воды продолжится ближайшие двое суток и захватит город Верхоянск, сообщают синоптики.

Фото: тгк Zvezdanews
Источник: тгк Zvezdanews

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