Якутия участвует в Московской выставке «Золотая осень — 2021»

Главная аграрная выставка «Золотая осень-2021» пройдёт в рамках целой Недели агропромышленного комплекса с 5 по 8 октября в Московской области.

В выставке принимают участие более 100 экспонентов из разных регионов страны. От Якутии участие принимают более 30 крупных предприятий агропромышленного комплекса, а также передовые хозяйства республики – ООО «Батамайское» Ленского района, СХПК «Эрэл» Намского района, ИП Заморщикова Н.Ю. («Сахачай») и многие другие.

4 октября председатель правительства республики Андрей ТАРАСЕНКО и министр сельского хозяйства Александр АТЛАСОВ приняли участие в международной выставке «Агропродмаш-2021», где провели переговоры с поставщиками современного оборудования и машин для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В рамках деловой программы 6 октября Якутия подпишет соглашение с Росагролизингом о сотрудничестве в сфере поддержки сельхозпроизводителей. В рамках соглашения стороны намерены разрабатывать и проводить совместные мероприятия по технической и технологической модернизации сельхозпроизводителей.

Благодаря программам «Росагролизинга» аграрии республики имеют возможность существенно модернизировать парк техники, приобрести новые сельхозмашины на доступных условиях, и, как следствие, проводить все сезонные работы вовремя» – отметил министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов.