Якутия участвует в Международном архитектурном фестивале в Москве

XXIX Международный архитектурный фестиваль «Зодчество 2021» стартует 1 октября в ВК «Гостиный двор» в г. Москве и продлится по 3 октября. Организатором фестиваля выступает Союз архитекторов России.

Фестиваль проводится ежегодно и является одним из крупнейших событий в области архитектуры и градостроительства. Это событие национального масштаба с зарубежным участием, возможностью увидеть достижения в области архитектурной деятельности городов и регионов страны.

Так, в смотре-конкурсе «Регионы России» представить свои работы планируют 15 субъектов Российской Федерации. Именно в этой номинации будет участвовать экспозиция Республики Саха (Якутия). Регион представит лучшие проекты по развитию территорий; реализованные, строящиеся и планируемые объекты социальной инфраструктуры; объекты благоустройства и создания комфортной среды. Это проекты, разработанные по государственным или муниципальным заказам, а также при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Отметим, что якутские архитекторы ежегодно успешно представляют на фестивале отдельные проекты. Якутия, как регион, принимала участие в фестивале 2016 года, где стала обладателем Золотого знака в смотре-конкурсе «ГРАДОУСТРОЙСТВО», раздел «Политика пространственного развития» в номинации «Региональные и муниципальные мероприятия». В номинации оценивались события регионального и муниципального уровня по вопросам выработки политики пространственного развития.

Тема фестиваля этого года звучит, как «Истина». Она предложена куратором Алексеем Комовым и ориентирована на поиск и выявления современных тенденций в архитектуре и градостроительстве.

В рамках своей деятельности, Управление архитектуры и градостроительства, ввело в практику разработку проектов нового формата. Это мастер-планы, дизайн-коды поселений, проекты реновации объектов культуры. Также ведется работа по изменению принципов и подходов к архитектурно-градостроительному облику жилой и социальной инфраструктуры.

В составе экспозиции будут представлены проекты, реализованные и планируемые на территории Республики Саха (Якутия) в сфере культуры, здравоохранения, крупнейшие уникальные объекты, такие как Арктический центр эпоса и искусства, объекты образования, в том числе современная школа-сад в селе Октемцы Хангаласского района. Современные тенденции в градостроительстве представлены экспериментальными кейсами — мастер-планы трех арктических поселений и квартала «Звёздный» в Якутске, брендинг туристических объектов. Одним из знаковых объектов экспозиции станет самый ожидаемый жителями Республики инфраструктурный проект — Ленский мост.

Программа фестиваля насыщена. Так, в рамках мероприятия состоится Заседание XLIX Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований. Участие примут главный архитектор Якутии Ирина Алексеева и главный архитектор г. Якутска Семен Сергеев.

Ирина Алексеева выступит на круглом столе, посвященном «Инструментам комплексного развития территорий». Также в рамках фестиваля состоится проектная сессия «Арктический стандарт как инструмент. Возможен ли комфорт среды в климатическом дискомфорте?», в котором Управление архитектуры также примет активное участие.

Фестиваль «Зодчество» проводится при поддержке Правительства города Москвы, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.