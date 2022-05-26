Якутия участвует в фест-форуме Российская креативная неделя

В Москве состоялась рабочая встреча главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и директора Роскультцентра Марины Абрамовой. Стороны обсудили участие региона в предстоящих мероприятиях главного федерального события в сфере креативных индустрий – «Российская креативная неделя – 2022». В частности, был поднят вопрос о проведении специальной деловой сессии, посвященной якутскому Медиа-акселератору.

В декабре 2021 года Якутия и Роскультцентр заключили соглашение о сотрудничестве в сфере креативных индустрий. Соглашение закрепило планы по системному развитию и поддержке креативных индустрий в республике, проведению совместных исследований и мероприятий, образовательных программ, выработке предложений для развития этой сферы по всей стране. Также в рамках соглашения было принято решение об участии Якутии в фест-форуме «Российская креативная неделя» в Москве в 2022 году и проведении окружного форума «Российская креативная неделя» в Якутске в 2023 году.

Напомним, Якутия стала первым российским регионом, который разработал и утвердил Концепцию развития креативной экономики. Активная работа в этом направлении позволила республике создать мощную систему развития и поддержки киноиндустрии, в том числе, анимационного кино. В 2021 году Якутия вошла в пятерку лидеров в номинации «Креативный регион» в рамках в первой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Award.