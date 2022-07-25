Якутия – участник проекта #ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код

Республика Саха (Якутия) вместе с Москвой, республиками Бурятия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Алтайским, Красноярским и Хабаровским краем, Курской и Ленинградской областью стала участником общероссийского социального проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код. Расширяя границы донорства», который реализует партнер службы крови региона – Национальный фонд развития здравоохранения. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в течение 2022-2023 гг.

Главная цель проекта — привлечь внимание к постоянной потребности в донорской крови и ее компонентах с помощью креативных форматов, пополнить региональные банки крови, тем самым помочь улучшить качество жизни, сохранить здоровье и жизнь людей.

В рамках проекта проводится уникальная акция «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора», объединяющая культурные события в разных регионах и развитие донорского движения. Акция входит в программу мероприятий Года культурного наследия народов России.

Организаторы акции – Координационный совет по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Российского Красного Креста.

В задачи акции входят проведение донорских мероприятий с использованием тематики Года культурного наследия народов России, направленных на пополнение запасов крови в соответствии с потребностями региональных учреждений службы крови; вовлечение работников культуры и хранителей культурного наследия народов России в донорское движение; содействие вовлечению доноров в культурную жизнь регионов, сохранение и популяризация культурного наследия народов России; обобщение лучших практик межведомственного взаимодействия в сфере донорства крови.

На сегодняшнюю дату реализовано:

Согласно плану проведения Всероссийской акции на первом этапе – организационном (апрель – июнь) – при финансовой поддержке НФ «Национальный фонд здравоохранения» была изготовлена брендированная сувенирная продукция, проведены установочные совещания с организаторами.

Второй этап включает проведение основных событий и мероприятий (июнь-ноябрь):

— 13 июня в городском Парке Культуры и отдыха (г. Якутск) Станция переливания крови совместно с Региональным Красным крестом организовали донорский фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню донора крови.

В рамках Дня были проведены – консультация врача трансфузиолога, донорский КВИЗ, коллеги из СПИД центра провели экспресс тестирование на антитела гепатитов, сифилиса, ВИЧ, волонтёры совместно с Якутским медицинским колледжем выступили с концертной программой, в том числе врачом психиатром в Лесной библиотеке была проведена беседа на тему «Как бороться со страхом перед сдачей крови». Всего приняло участие ~ 120 человек.

— 14 июня в честь Всемирного дня донора крови в праздничной обстановке на СПК (П.Алексеева,87) чествовали Почетных доноров РФ, получивших нагрудной знак в текущем году.

Для всех доноров, пришедших в этот день, был организован фуршет и выданы памятные подарки. Главный врач СПК А.Р. Ермолаев в прямом эфире т/к Якутия 24 озвучил о старте и планах Всероссийской акции #Культурадонорству.

На текущий момент станцией переливания крови осуществляются подготовительные мероприятия для встречи и проведения дискуссионной площадки в г. Якутске с руководством Координационного совета по донорству крови при общественной палате РФ, НК «Национальный фонд развития здравоохранения» (Е.И. Стефанюк), руководителями Служб крови Дальневосточного федерального округа, даты проведения 26-27 июля 2022 г.

Выездное мероприятие Координационного совета направленно на изучение эффективных региональных практик антикризисного управления донорством крови, обмен опытом работы учреждений службы крови в условиях введения санкций, развития донорского движения.

В данное время разрабатывается межведомственный план проведения Акции совместно с Министерством культуры и духовного развития РС(Я), который начнёт свою реализацию с августа текущего года.