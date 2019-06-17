Якутия станет центром культуры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

В Якутске 18-22 июня состоится X Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Организатором выступает Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока совместно с Министерством культуры РФ и Министерством культуры и духовного развития республики.

На несколько дней в Якутии соберутся представители редких народов, населяющих Север, Сибирь и Дальний Восток, которые продемонстрируют свою культуру, традиции и обычаи, народное творчество. Также состоятся конференция и круглые столы, где будут обсуждаться вопросы сохранения традиционной культуры малочисленных народов, дальнейшее развитие и перспективы сотрудничества этнокультурных центров.

Организаторы отмечают, что проведение таких смотров способствует развитию культуры коренных малочисленных народов и созданию условий для обеспечения доступа к культурным ценностям различных этнических групп, формированию чувства толерантности и взаимопонимания между народами, а также активизации исследовательской, аналитической, организационно-творческой и учебно-методической работы.

На X юбилейный межрегиональный смотр ожидается визит заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, министров культуры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которые также примут участие в заседании Координационного совета Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по культуре в городе Якутске и побывают на Ысыахе Олонхо в селе Намцы Намского улуса.

Этнокультурные центры России, бережно хранящие традиции и культуру уникальных коренных малочисленных народов, среди которых — шорцы, кумандинцы, манси, ненцы, нганасаны, эвенки, собираются ежегодно, начиная с 2009 года. Ранее межрегиональные смотры проводились в Магадане, Красноярском крае, Бурятии, Кемерово и других регионах. А в этом году этнокультурные центры соберутся в столице северного края – городе Якутске.

Отметим, что сохранению культуры, традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов, заселяющих Арктическую зону, уделяется большое внимание со стороны руководства региона.

«Мы много говорим о развитии Арктики, достижениях местной промышленности – сколько алмазов, нефти и газа добыто. Но мы никогда не должны забывать, что развитие Арктической зоны – это, прежде всего, улучшение качества жизни людей», – отметил Айсен Николаев на недавнем открытии Арктического центра культуры и искусств народов Севера «Долган» в Анабарском улусе.