Якутия стала самым «деревянным» регионом на Дальнем Востоке

Какой регион самый «деревянный» на Дальнем Востоке?

Рынок деревянного домостроения в нашей стране считается небольшим. Однако по оценкам Рослесинфорга за последние 15 лет доля жилых домов, построенных с применением древесины, увеличилась в два раза и составляет 21,75%.

«На Дальнем Востоке больше всего деревянных домов строят в Республике Саха (Якутия), где 54,88% жилого фонда составляют дома из дерева. На втором месте Забайкальский край, здесь деревянные жилые постройки составляют 54,72% от общего объема жилья. Третье место в рейтинге занимает Республика Бурятия – 52, 27% жилого фонда составляют дома из дерева. Также эти регионы входят в пятерку лидеров не только по Дальнему Востоку, но и по России, занимая третье, четвертое и пятое место,» — сообщил руководитель дальневосточного филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект» Игорь Гречин.

Для строительства деревянных домов на Дальнем Востоке чаще всего используют сосны и ели. Они широко доступны, характеризуется высокой прочностью и стойкостью к гниению благодаря высокой смолистости.

Наиболее подходящей для домостроения считается древесина из северных лесов. В суровом климате деревья растут медленно, поэтому зрелая древесина получается плотной и прочной, стволы дают мало ответвлений, а значит, у будущего бревна будет меньше сучков.