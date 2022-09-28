28.09.2022
18:56
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Якутия

Якутия стала победителем Всероссийского конкурса по внедрению социального контракта

Специалист Мегино-Кангаласского управления социальной защиты населения и труда Елена Макарова стала победителем в номинации «Лучшая практика внедрения социального контракта» во XI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

В ходе Всероссийской неделе охраны труда в Сочи министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков наградил победителей.

«Все представленные практики заслуживают внимания, а работы всех финалистов – безусловно, достойны тиражирования. Каждый представленный проект – пример того, как по принципу маленьких дел можно действительно менять качество жизни людей, которые обращаются за помощью», – отметил Антон Котяков.

Проект из Якутии стал лидером среди более 2 тыс. представленных работ. Победителями стали лучшие 48 номинантов из 30 субъектов, из них 6 – представители негосударственных организаций.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии

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