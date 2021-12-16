Якутия стала победителем в двух номинациях Всероссийской акции

По итогам 2021 года Республика Саха (Якутия) стала победителем сразу в двух номинациях:

«Наибольший объем мусора, направленного на переработку» – 300 тонн металлолома;

«Самое известное мероприятие Акции» – 16 упоминаний в федеральных средствах массовой информации о мероприятии от 05.07.2021 «Чистая Арктика».

Министерством природных ресурсов и экологии РФ реализуется федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В рамках проекта проводятся мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов – Всероссийская акция «Вода России», которая способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности к охране и улучшению качества водных ресурсов.

Отметим, акция признана одной из крупнейших экологических инициатив в России. За 8 лет проведения она объединила 7 млн. человек из 85 регионов.

В 2021 году на территории Республики Саха (Якутия) прошли мероприятия, в которых приняли участие 10 178 человек, было очищено 396 километров береговой полосы водных объектов.