Якутия стала площадкой для дальневосточного хакатона «PROопережение»

Дальневосточный хакатон «PROопережение» Дальний Восток – 2021 пройдет в Якутске с 22 по 26 ноября 2021 года на площадках Центра опережающей профессиональной подготовки и Института развития профессионального образования РС(Я). Двенадцать команд из Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской области и Забайкальского края будут решать кейсы, и находить эффективные решения в области онлайн-образования, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РС (Я).

«Одна из наших ключевых задач – сформировать доступную цифровую среду во всех учебных заведениях республики, в полной мере используя возможности скоростного интернета. Нам важно создать условия, при которых каждый человек имел бы возможность раскрыть свой талант, получить технологические и предпринимательские навыки. И этому как раз способствует развитие системы дополнительного образования», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Уникальный проект по разработке онлайн-курсов среди команд профессиональных образовательных организаций проводится в республике впервые и инициирован региональным Центром опережающей профессиональной подготовки при поддержке ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», Министерства образования и науки РС (Я) и ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования».

Повышение качества и конкурентоспособности образовательных программ СПО на рынке онлайн услуг, обмен и наращивание опыта использования дистанционных образовательных технологий, повышение навыков участников по упаковке образовательного продукта – основные задачи Проекта.

По словам директора Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии Владислава Хабарова, проект «PROопережение» имеет немаловажную задачу повысить профессиональное мастерство преподавателей в адаптировании учебных программ под онлайн-формат, в использовании цифровых инструментов в создании онлайн-курсов и их продвижении на рынке онлайн-услуг.

«Проект дает уникальную возможность коллегам прокачать навыки у ведущих экспертов онлайн-образования, обмениваться опытом, заводить новые и полезные знакомства. Для всей команды Центра опережающей профессиональной подготовки реализация такого масштабного дальневосточного проекта является важным событием. Хотим поблагодарить за содействие в организации проекта Федеральный институт развития профессионального образования и Министерство образования и науки РС(Я). Благодаря коллегам за сжатый срок сумели организовать межрегиональное мероприятие. Сегодня мы встретили наших первых гостей. Все команды настроены на плодотворную проектную работу», – сказал Владислав Хабаров.

На хакатоне Якутию представят следующие команды: «Proma» Института развития профессионального образования с разработанным онлайн-курсом «Цифровые технологии в работе педагога»; «MRTK PRO» Регионального технического колледжа г. Мирный с курсом «Охрана труда в нефтегазовой отрасли»; «ПедSTARt» Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева с курсом «Возможности социальных сетей в воспитательной работе образовательной организации».

Для участников хакатона подготовлена насыщенная образовательная программа – знаниями и инсайтами в области онлайн-образования поделятся сертифицированные тренеры и спикеры международного и российского уровней.

Оглашение результатов межрегионального проекта «PROопережение» Дальний Восток – 2021 состоится 26 ноября.