Якутия стала первым регионом на Дальнем Востоке, где выдана льготная ипотека на ИЖС

В ходе отчета Правительства Республики Саха (Якутия) в режиме прямого эфира, поступил звонок от молодой семьи из Сунтарского улуса, касающийся условий предоставления дальневосточной льготной ипотеки под 2%.

Отвечая на вопрос, заместитель Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков отметил, что главным приоритетом льготной ипотечной программы является ее доступность. Выгодными условиями могут воспользоваться молодые семьи не старше 35 лет, также участники программы «Дальневосточный гектар». Ипотека выдается как в новостройке, так и на вторичном рынке жилья. Новым направлением является индивидуальное жилищное строительство. Вице-премьер особо подчеркнул, что Якутия стала первым регионом на Дальнем Востоке, где выдана льготная 2% ипотека на ИЖС.

Он сообщил, что в соответствии с Посланием Главы республики Айсена Николаева, уже с февраля можно будет подать минимальный объем документов через многофункциональный центр «Мои документы», где заявка будет рассмотрена в течение семи дней. Безусловно, это позволит сделать условия льготного ипотечного кредитования еще более доступными для всех жителей нашей республики.