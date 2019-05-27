Якутия стала одной из лучших в стране по ВРП – глава республики

В ходе прямого эфира субботним утром на ГТРК САХА Айсен НИКОЛАЕВ, отвечая на вопрос ведущей Алены ШЕСТАКОВОЙ отметил, что республика достаточно динамично развивается. По итогам года республика имеет прирост ВРП более 8%, что является одним из лучших показателей в стране. В Якутии нынче рекордные объемы добычи угля и нефти. По золоту так же удалось побить рекорд постсоветского периода – 28,5 тонн.

Что касается социального развития, также много хороших событий, посмотреть хотя бы по городу Якутску. Конец прошлого года – начало этого – сплошь открытия детсадов, школ, городской библиотеки, школа искусств новая, дворец современного искусства будет отрыт в Гагаринском округе. В этом же округе будет возведена Арктическая международная школа, отметил глава республики.

Где бы ни жили наши люди, все они чувствуют необходимость перемен, хотят в них участвовать и сплотиться вокруг положительной повестки, считает Айсен Николаев.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU