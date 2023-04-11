Якутия стала лидером по миграционному приросту на Дальнем Востоке

По итогам 2022 года Якутия стала лидером по показателю миграционного прироста среди регионов Дальнего Востока. Естественный прирост по итогам 2022 года составил 3,5 тысяч человек. Впервые за постсоветское время увеличился уровень продолжительности жизни. Вопросы формирования привлекательного образа Дальнего Востока обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«При поддержке правительства Российской Федерации на Дальнем Востоке осуществляется большое количество новых инвестиционных проектов. Строятся предприятия, создаются рабочие места. И если мы добились результатов в экономике, то результатов в привлекательности Дальнего Востока нам ещё предстоит добиться. В соответствии с поручением президента страны до 2035 года необходимо добиться того, чтобы население округа росло. У нас есть некоторые успехи. В 2021 году практически половина регионов Дальнего Востока вышла с прибылью. В 2022 году — ситуация была несколько сложная, но в Якутию население продолжает прибывать», — сообщил Юрий Трутнев по итогам совещания в Якутске.

Отмечается, что Якутия была лидером миграционного прироста. Приехало на 8,5 тысяч человек больше, чем уехало, а естественный прирост по итогам 2022 года составил 3,5 тысяч человек.

Как сообщил глава республики Айсен Николаев, за пять лет численность населения в регионе увеличилась на 33,6 тысяч человек.

«Впервые за постсоветское время Якутия показала среднероссийский уровень по продолжительности жизни. Положительная динамика, кроме мер социальной поддержки, конечно же, связана с результатом реализации двух направлений – стратегии и привлечения, и сохранения жителей, которые мы реализуем в течение последних лет», — заявил Николаев.

Также Юрий Трутнев отметил, что Дальний Восток обладает целым рядом преимуществ с точки зрения экологии, богатства природы, создающихся рабочих мест. Вместе с тем пока донести привлекательный образ до жителей страны удаётся не совсем эффективно.

«Поэтому в рамках стратегических инициатив, разработанных по поручению председателя правительства Михаила Мишустина, есть направления, связанные с созданием привлекательного образа Дальнего Востока. Ответы на вопросы, почему люди могут сюда приехать, почему им здесь будет комфортно, надо искать в каждом субъекте. Уверен, что каждый регион имеет свои стороны привлекательности», — добавил полпред.