Якутия стала лидером Дальнего Востока по рождаемости

По данным на 1 ноября в Якутии родилось 10335 детей. По этому показателю республика занимает первое место на Дальнем Востоке и седьмое — в России. В прошлом году в республике родилось более 13 тысяч детей. Об этом сообщил руководитель администрации главы республики и правительства республики Афанасий Владимиров на церемонии открытия скульптурной композиции «Кормящая мать с ребёнком» на территории Перинатального центра города Якутска.

«Как вы помните, глава Якутии Айсен Николаев объявил 2021 год «Годом здоровья», а период с 2021 по 2030 проходит под эгидой «Десятилетия здоровья». И это не случайно. Мы живем в эпоху перемен, когда задача по сохранению здоровья женщин, матерей, — одна из ключевых. Важно создать достойные и комфортные условия жизни во благо подрастающего поколения. Отмечу, что в республике проживает 31562 многодетные семьи, из них более 2000 семей имеют пять и более детей», — подчеркнул Афанасий Владимиров.

Он также обратил внимание на то, что меры по поддержке материнства и детства, семей с детьми, улучшению их жилищных будут продолжены.

Сегодня сотрудники Перинатального центра города Якутска оказывают высококвалифицированную помощь матерям и новорожденным. Современное медицинское оборудование позволяет выхаживать недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой. Порядка 94 % младенцев, родившихся в Перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы, находятся на грудном вскармливании. Эти показатели достигнуты благодаря деятельности специалистов подразделений по охране здоровья матерей и новорожденных детей, в частности Центра Грудного вскармливания.

Напомним, Перинатальный центр в Якутске был построен в 2018 году по поручению Президента РФ Владимира Путина и включен программу развития Перинатальных центров, утверждённой Правительством Российской Федерации. Строительством и оснащением занималась Государственная корпорация «Ростех» при взаимодействии с правительством Якутии.