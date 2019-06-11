Якутия стала экономическим донором России

Якутия вошла в двадцатку регионов с наибольшим объемом ВРП на душу населения и за 2018 год значительно повысила инвестиционный климат. О том, почему республика может считаться регионом-донором России, но не готова отказаться от дотаций, рассказала министр экономики республики Майя Данилова.

Республика достигла высоких результатов по всем макроэкономическим показателям в прошедшем году, как сообщила Майя Данилова во время заседания в Ил Тумэне по принятию законопроекта об утверждении отчета об исполнении госбюджета за 2018 год. Валовой региональный продукт превысил триллион рублей, что вывело Якутию на 20 место среди всех субъектов России и на первое — на Дальнем Востоке.

“Республика устойчиво входит в первые двадцать регионов с наибольшим объемом ВРП на душу населения. Рост экономики составил 5% по сравнению с 2017 годом, что обусловлено максимальным увеличением промышленного производства за последние шесть лет”, — отметила министр.

По ее словам, на долю республики приходится 23% ВРП Дальнего Востока, а также 29% всего объема инвестиций макрорегиона в основной капитал и 48% всех налоговых поступлений в федеральный бюджет от дальневосточных организаций.

При этом одним из ключевых показателей стабилизации экономики региона стало и уменьшение объема госдолга, на начало 2019 года он составил 50,6 млрд рублей. Как отметил министр финансов республики Валерий Жондоров, за год долг снизился на 1,1 млрд рублей — в основном за счет погашения бюджетных кредитов: задолженность сократилась почти в два раза (с 14 млрд до 6 млрд рублей).

Таким образом, долговая нагрузка уменьшилась с 46% до 36%, что вызвано одновременным снижением самого объема госдолга и повышением налоговых и неналоговых доходов республики. Последние составили 139 млрд рублей, это на 27 млрд больше, чем в 2017 году.

С точки зрения экономики, по мнению Даниловой, республика уже считается донором страны из-за большого объема сбора налогов по Дальнему Востоку. Однако в то же время регион еще не готов отказаться от федеральных дотаций, так как они позволяют выравнять доходы и расходы. “До 2035 года мы пока не видим возможности отказа от дотаций”.

Владимир Путин назвал Якутию в числе регионов-лидеров по инвестклимату

Напомним, что президент страны Владимир Путин объявил, что Якутия стала лидером по улучшению инвестиционного климата среди субъектов России. В 2018 году в экономику привлечено 403 млрд рублей инвестиций, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году. Более половины этих денег приходится на добычу полезных ископаемых, в том числе нефти и газа.

За прошедшие месяцы уже этого года, по данным Даниловой, подтверждается положительная динамика роста ВРП за счет роста промышленного производства, а также реализации нацпрограммы, роста продукции сельского хозяйства.

Приоритетом социально-экономического развития предстоящих пяти лет министр назвала обеспечение роста реальных доходов населения и снижение уровня бедности.