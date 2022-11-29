Якутия создала сеть пунктов снабжения своих военнослужащих

Якутия завершила по поручению главы Якутии Айсена Николаева формирование в различных регионах страны территориальных опорных пунктов для материально-технического снабжения военнослужащих из Якутии в зоне СВО. Опорные пункты расположены недалеко от районов боевых действий. Благодаря этому сотрудники Единого координационного центра республики (ЕКЦ) могут очень быстро реагировать на различные просьбы бойцов.

Об этом на брифинге заявил руководитель ЕКЦ республики, постоянный представитель Якутии при президенте России Андрей Федотов.

Он отметил, что за очень короткое время проведена вся организационная работа по формированию опорных пунктов. Сотрудники ЕКЦ приступили к полноценной работе.

«В территориальных опорных пунктах сформирован определенный запас материальных ресурсов, в том числе обмундирования для воинов», – сообщил Андрей Федотов.

По словам постпреда Якутии, ширится общественное движение в поддержку работы Единого координационного центра в регионах России. Сформированы штабы активистов в шести городах страны.

«Куда бы мы не обращались, везде находим помощь и живой отклик у земляков. Это говорить о глубокой мобилизации общества», – заметил Андрей Федотов.

Напомним, Единый координационный центр республики в Москве создан по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Он курирует вопросы оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, восстановления новых территорий страны и гуманитарной помощи их населению. Территориальные опорные пункты ЕКЦ предназначены для работы с воинскими частями и госпиталями, а также материально-технического и продовольственного обеспечения военнослужащих из Якутии.



