Якутия снизила госдолг почти на полтора миллиарда

Республике Саха (Якутия) по итогам 2019 года удалось снизить объем государственного долга на 1460 млн рублей с 50 635 млн. рублей на начало года до 49 175 млн. рублей. Достигнутый на 1 января 2020 года объем госдолга на 2330 млн рублей ниже запланированного Законом о бюджете верхнего предела госдолга в сумме 51 505 млн рублей.

Объем госдолга снижен за счет направления дополнительных доходов бюджета, полученных сверх утвержденного законом о бюджете общего объема доходов, в сумме 2 281 млн. рублей путем уменьшения обязательств по кредитам кредитных организаций, в том числе:

— в виде непривлечения плановых банковских кредитов в сумме 1 781 млн. рублей;

— в виде досрочного погашения кредита в размере 500 млн. рублей.

Также на сумму 49 млн. рублей уменьшен объем обязательств по госгарантиям.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2019 год составило 132 182 млн. рублей. Соответственно отношение объема госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов или долговая нагрузка по итогам 2019 года составила 37,2% при ограничении 43%. Отношение расходов на обслуживание госдолга к общей сумме расходов бюджета составило 1,4%, что не превышает установленного ограничения 3,2%.

Отмечаем, что Республикой Саха (Якутия) в сфере долговой политики установлены более жесткие ограничения по параметрам госдолга, чем принятые Бюджетным кодексом РФ. Все показатели долговой устойчивости соблюдены. и позволяют Республике Саха (Якутия) оставаться в первой благополучной группе субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости, т.е. с долговой нагрузкой на бюджет, не превышающей 50% суммы налоговых и неналоговых доходов. Параметры государственного долга Якутии находятся на экономически безопасном управляемом уровне.

Справка

Якутия считается качественным и надежным заемщиком на финансовых рынках, что подтверждено достигнутыми уровнями кредитных рейтингов: международный рейтинг FitchRatings «BBB-»/прогноз «Стабильный», национальные рейтинги от АО «Эксперт РА» «ruАА-»/прогноз «Стабильный» и от АКРА «А(RU)»/прогноз «Стабильный».

Долговая политика Республики Саха (Якутия) направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости государственного бюджета, сохранение позиции республики в группе субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости, продолжения положительной кредитной истории республики.