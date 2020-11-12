Якутия сможет сама устанавливать патентные режимы налогообложения

На пленарном заседании в среду депутаты Государственной Думы РФ приняли закон о передаче полномочий регионам по установлению патентных режимов. Это убедительнее всего говорит о том, что механизм применения упрощённой системы налогообложения (УСН) совершенствуется.

Так считает депутат Госдумы Галина Данчикова, которая вместе с предпринимательским сообществом республики работала над этим документом, внося в него предложения. Они обсуждались несколько раз в режиме видеоконференции, после чего Комитет по бюджету и налогам, членом которого является депутат от Якутии, выступил с инициативой передать полномочия по «упрощенке» регионам.

Коллеги-депутаты это предложение поддержали. Глава комитета Андрей Макаров, назвал законопроект результатом завершения 15-летней дискуссии, которая была по поводу того, какими должны быть налоговые режимы в регионах и на территориях.

Новый закон устанавливает, что для организаций потребительской кооперации, а также для хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, снимается ограничение по средней численности работников, превышение которого не позволяет применять УСН, отметила Галина Данчикова. Депутат напомнила, что ранее было установлено ограничение в 100 человек.

В комментарии после пленарного заседания парламентарий подчеркнула, что теперь регионы смогут сами установить перечень видов деятельности, по которым применяется патентная система налогообложения (ПСН). Раньше такой список формировало Правительство РФ. При этом в законе определяется перечень видов деятельности, в отношении которых ПСН не применяется. Это — производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых, оптовая торговля, торговля по договорам поставки, совершение сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, оказание кредитных и иных финансовых услуг.

Документ включает виды предпринимательства, в отношении которых может применяться ПСН, в соответствие с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). При этом уточняются ограничения по площади объектов, используемых в бизнесе по патентной системе. Галина Данчикова пояснила, что речь идёт, прежде всего, об объектах общественного питания и торговых павильонах с залами до 150 квадратных метров. Но в законопроекте говорится, что регионам позволят снижать предельные размеры этой площади.

При этом предусмотрен переходный период. Регионам дали три месяца, чтобы они приняли свои законы по патентной системе налогообложения, подчеркнула депутат от Якутии.