Якутия сформировала опорные пункты в ДНР и Крыму для связи с военнослужащими

Единый координационный центр Республики Саха (Якутия) в Москве за первый месяц работы завершил формирование территориальных опорных пунктов Якутии в четырех регионах страны. Об этом на брифинге сообщил руководитель Единого координационного центра (ЕКЦ), постоянный представитель республики при Президенте РФ Андрей ФЕДОТОВ.

«Сегодня мы сформировали наши опорные пункты ближе к местам боевых действий. Они развернуты в Донецкой Народной Республике, Республике Крым в Ростове. Это позволит нам быстрее реагировать на запросы бойцов, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, в зоне СВО», – отметил Андрей Федотов.

Территориальные опорные пункты Якутии ведут работу по материально-техническому снабжению подразделений российской армии, где служат военнослужащие из Якутии. По мнению Андрея Федотова, месяц работы ЕКЦ показал, что решение главы Якутии Айсена Николаева о создании данной структуры в условиях СВО оказалось своевременным и правильным.