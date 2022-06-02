02.06.2022
17:46
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Путешествия & Отдых

«Якутия» самостоятельно займется ремонтом самолетов

В этом году авиакомпания «Якутия» проведет первый большой самостоятельный ремонт самолетов Boeing-737 и Bombardier Q300. Об этом в эфире программы «Якутия. Live» заявил генеральный директор авиакомпании Андрей Винокуров, передает ЦУР Якутии.

«В начале марта удалось получить одобрение российских авиационных органов о техобслуживании иностранных самолетов. В этом году мы планируем произвести первые серьезные самостоятельные ремонты. На нас это накладывает особую ответственность, у нас опытная и квалифицированная команда», — сказал Андрей Винокуров.

Он отметил, что авиакомпания проводит подготовку и приобретает дополнительное оборудование. Запчасти приобретаются через третьи страны. Если раньше запасные части привозили из Америки и Европы через Москву за три дня, сегодня срок доставки увеличился до 60 дней.

«Основной приоритет — безопасность полетов, неукоснительное соблюдение правил. Все запчасти будут оригинальные», — заверил руководитель авиакомпании.

Вопросы для телепередачи «Якутия.Live» готовит ЦУР на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе».

Фото: Авиакомпания Якутия
Источник: ЦУР Якутии

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