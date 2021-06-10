Якутия реализовала в Татарстане уникальный культурный проект

В Национальной библиотеке Татарстана открылась точка доступа к фонду Национальной библиотеки Якутии. Теперь жители Татарстана получили уникальный доступ к оцифрованному фонду Национальной библиотеки Якутии, а это более 50 тысяч документов, книг, архивных записей, буклетов, периодики и пр.

Открытие точки доступа состоялось в рамках Дней Якутии в Казани, которые проходят с 8 по 11 июня. Это первая подобная точка доступа в опыте главной казанской библиотеки. По мнению заместителя директора Национальной библиотеки Республики Татарстан Галины Пичугиной, которая была на открытии, это уникальный проект, который будет интересен в первую очередь научному сообществу, краеведам, историкам.