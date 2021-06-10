Якутия реализовала в Татарстане уникальный культурный проект
В Национальной библиотеке Татарстана открылась точка доступа к фонду Национальной библиотеки Якутии. Теперь жители Татарстана получили уникальный доступ к оцифрованному фонду Национальной библиотеки Якутии, а это более 50 тысяч документов, книг, архивных записей, буклетов, периодики и пр.
Открытие точки доступа состоялось в рамках Дней Якутии в Казани, которые проходят с 8 по 11 июня. Это первая подобная точка доступа в опыте главной казанской библиотеки. По мнению заместителя директора Национальной библиотеки Республики Татарстан Галины Пичугиной, которая была на открытии, это уникальный проект, который будет интересен в первую очередь научному сообществу, краеведам, историкам.
«В наш век развития информационных технологий, и учитывая, что Якутия находится достаточно далеко, интерес возрастает. Люди хотят больше узнавать о России, о регионах. Поэтому я думаю, что точка доступа будет востребована, потому что она уникальная своим контентом, раскрывает информацию о Якутии, о писателях Якутии. там представлены такие издания, которые в книжных магазинах не купишь. Я думаю, это будет интересно как молодым, так и взрослым читателям. В первую очередь с научной точки зрения, тем, кто занимается краеведением, этнографией, культурой. Ведь этот проект уникален еще и тем, что там будет открыт доступ к защищенным документам. В Интернете мы не можем смотреть то, что защищено авторским правом. А эта точка доступа при работе через личный кабинет будет давать доступ к таким документам. У нас в библиотеке тоже выложены в открытый доступ документы, и их можно смотреть из любой точки мира, но закрытый контент можно изучить только в библиотеке. Поэтому с этой точки зрения проект Национальной библиотеки Якутии — уникальный. Такого тесного сотрудничества у нас еще не было. Дни Якутии этому очень помогли», — поделилась впечатлением заместитель директора Национальной библиотеки Республики Татарстан Галина Валентиновна Пичугина.
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