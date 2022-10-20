Передовой опыт республики во внедрении электронной жеребьевки; отличие сроков охоты от остальной части страны: Якутия рассказала про свой опыт на международной выставке для охотников

С 13 по 16 октября в столице страны состоялась Московская международная выставка оружия и товаров для охоты. На крупное мероприятие съехались деятели охотничьего хозяйства со всей страны. Якутия на выставке была представлена руководителем департамента охотничьего хозяйства и ООПТ Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Дюлустаном Дьяконовым и председателем Союза обществ охотников и рыболовов Якутии Закирой Ивановой.

В рамках выставки прошли мастер-классы и экспертные дискуссии по природоохранным и экологическим темам, самые посещаемые – по охотничьему хозяйству. Минэкологии приняло участие в 2 экспертных дискуссиях: «Охота и охрана природы» и «Охотхозяйство в России: перспективы и направления развития». Модератором выступил биолог-охотовед, журналист писатель, главный редактор журнала «Русский охотничий журнал» Михаил Кречмар.

На дискуссиях Дьяконов рассказал об особенностях ведения охотничьего хозяйства в республике, обусловленных климатическими условиями Якутии; о проблемах, с которыми сталкиваются простые охотники и охотничьи хозяйства. Слушателей интересовал вопрос несоответствия сроков охоты в республике с установленных сроками в России. Перенос начала охоты на лося с 1 октября на 15 сентября явился для слушателей из западной части России неожиданной новостью. То, что подходит для более мягкого климата, не подходит для Якутии с ее самобытным укладом жизни и суровыми климатическими условиями. Руководитель департамента поделился своими соображениями о том, что сроки охоты нужно устанавливать в России не единые по всей стране, а делить по зонам – одни в Сибири, на Дальнем Востоке, другие – в западной части России.

Участники дискуссии поделились информацией о том, что начинают внедрять электронную подачу заявлений на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Тогда как у нас эта система работает уже третий год, для большинства субъектов она остается нереализованной. Другие регионы России были заинтересованы передовым опытом Якутии в этом вопросе. Кроме того, по стране общедоступные охотугодья должны составлять не менее 20% территорий от субъекта. В Якутии же, по инициативе общественности и охотников, в закон об охоте в республике были внесены изменения, устанавливающие общедоступные охотничьих угодий – не менее 30% в каждом муниципальном районе. При этом депутаты районов могут своим решением увеличить площадь общедоступных регионов. Данная позиция закона защищает интересы простых охотников-любителей.

Участники дискуссий поделились, что их главная проблема – это отсутствие слаженной работы между общественностью в виде охотничьих союзов, и исполнительными органами власти. Хотелось бы отметить, что в этом плане в Якутии общественность, представленная на международной выставке председателем республиканского общества охотников Закирой Ивановой, и исполнительный орган власти в виде Минэкологии Якутии, и представительный орган в виде постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания Ил Тумэн работают слаженно. Результатом этого взаимодействия явились многочисленные изменения в охотничье законодательство республики, учитывающее интересы якутских охотников.

Мероприятие завершилось 10-летним юбилеем «Русского охотничьего журнала». От имени всех охотников Якутии и министерства, Дюлустан Дьяконов и Закира Иванова вручили журналу панно с изображением Байаная. На юбилее журнала также присутствовали представители Минприроды РФ, охотничьи сообщества, СМИ, клубы охотников со всей страны. Таким образом, у Минэкологии состоялся плодотворный обмен опытом с видными общественными деятелями, такими как президент Росохотрыболовсоюза Татьяной Арамилевой, журналистами, писателями Михаилом Кречмаром, Алексеем Вайсманым, Валерием Кузенковым, Андреем Карабельниковым.