Якутия расширит сотрудничество с техническими и военными вузами

Развитие системы военно-патриотического воспитания молодёжи Якутии и расширение сотрудничества по подготовке кадров обсудили сегодня премьер республики Андрей Тарасенко и сотрудник администрации Главного штаба военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ, руководитель секции Восточного регионального отделения Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского в Якутии Саргылана Захарова.

Движение «ЮНАРМИЯ» создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и поддержано Президентом страны Владимиром Путиным. Региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Среди задач – патриотическое воспитание, физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодёжи. В 2021 году республика подписала соглашение с ЮНАРМИЕЙ, по которому стороны договорились расширить систему военно-патриотического воспитания молодёжи в регионе.

«В Якутии на базе речного училища можно создать юнармейские отряды в рамках направления Юнги ЮНАРМИИ и ЮНФЛОТ. Для ребят, которые захотят в будущем связать свою судьбу с военно-морским флотом – это будет отличное подспорье. В перспективе мы организуем целевое обучение нашей молодёжи в профильных вузах», – отметил Андрей Тарасенко.

Также юнармейские отряды спортивного профиля могут появиться на базе Центра спортивной подготовки и Школы Олимпийского резерва. Студенты будут иметь возможность поступить в Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА).

Отдельно обсудили ход обновления дорожной карты по сотрудничеству с Госкорпорацией «Роскосмос». Ранее сообщалось, что Якутия и «Роскосмос» расширят сотрудничество по подготовке кадров и создадут дополнительные целевые места в высшие учебные заведения, готовящие специалистов для дальнейшего трудоустройства в Госкорпорацию.

Соглашение между Республикой Саха (Якутия) и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» действует с 2019 года. Документы подписали в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Айсен Николаев и генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин.