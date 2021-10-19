Якутия рада рождению двух особенных детей

В Якутии в рамках месячника, посвященного Дню Матери, прошли

торжественные чествования матерей, родивших 7000-х и 8000-х

зарегистрированных детей. Счастливым мамам маленьких жителей

республики вручили подтверждающие свидетельства от Министерства труда

и социального развития Якутии вместе с серебряными оберегами.



7000-я девочка стала первенцем у молодой матери г. Якутска

Саргыланы Герасимовой. Девочке дали красивое имя Аэлина. Её поздравил и

вручил памятные подарки руководитель Управления социальной защиты г.

Якутска Семен Матвеев.



8000-я девочка родилась в селе Амга Амгинского района у Александры

и Эдуарда Пахомовых. Дочку назвали не менее красивым именем Елизавета.

Их чествование прошло в рамках районной конференции, посвященной

республиканскому Дню Матери.

Желаем юным жительницам республики и их семьям крепкого

здоровья и благополучия!

