19.10.2021
19:11
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Общество

Якутия рада рождению двух особенных детей

В Якутии в рамках месячника, посвященного Дню Матери, прошли
торжественные чествования матерей, родивших 7000-х и 8000-х
зарегистрированных детей. Счастливым мамам маленьких жителей
республики вручили подтверждающие свидетельства от Министерства труда
и социального развития Якутии вместе с серебряными оберегами.

7000-я девочка стала первенцем у молодой матери г. Якутска
Саргыланы Герасимовой. Девочке дали красивое имя Аэлина. Её поздравил и
вручил памятные подарки руководитель Управления социальной защиты г.
Якутска Семен Матвеев.

8000-я девочка родилась в селе Амга Амгинского района у Александры
и Эдуарда Пахомовых. Дочку назвали не менее красивым именем Елизавета.
Их чествование прошло в рамках районной конференции, посвященной
республиканскому Дню Матери.
Желаем юным жительницам республики и их семьям крепкого
здоровья и благополучия!

Фото: Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии
Источник: Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии
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