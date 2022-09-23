23.09.2022
11:04
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Общество
Якутия провожает первых мобилизованных
Сегодня в аэропорту. Проводы мобилизованных
А вот сборы и мобилизация в Усть-Майском улусе
Так проводили сегодня утром в с. Оннес Амгинского улуса
Источник: соцсети
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