Якутия провожает первых мобилизованных

Сегодня в аэропорту. Проводы мобилизованных А вот сборы и мобилизация в Усть-Майском улусе Мобилизованные из Усть-Янского района приехали в Якутск Так проводили сегодня утром в с. Оннес Амгинского улуса

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