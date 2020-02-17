17.02.2020
09:15
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Некролог

Якутия простится с Заслуженным работником народного хозяйства

С глубокой скорбью извещаем о кончине после тяжёлой и продолжительной болезни любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки, ветерана труда и тыла, Персонального пенсионера РФ, Заслуженного работника народного хозяйства  РС(Я), Почетного гражданина Таркайинского наслега и Нюрбинского района РС(Я) ФЕДОРОВА Николая Федорович.

Гражданская панихида состоится 18 февраля 2020 года в 11.00 часов в Траурном зале «Некрополь» по адресу: ул. Сергеляхское шоссе 5 км, 2/8.

Родные

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