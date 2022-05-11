Якутия прощается с тренером высшей категории…

В Ленске 8 мая ушёл из жизни тренер Комитета по физкультуре и спорту Ленского района, мастер спорта РФ, заслуженный тренер РС(Я) Юрий Шустов. Много лет он возглавлял сборную Ленского района по волейболу.

Юрий Шустов родился в 1956 году в Баку. Окончил Ульяновский государственный педагогический институт. Общий стаж работы Юрия Александровича составляет более 40 лет, в отрасли — более 30 лет. В Ленске долгое время он являлся председателем спортклуба ПУ «Алмаздортранс». С 2015 года был тренером КФКС.

Юрий Шустов — тренер-преподаватель высшей категории, многократный чемпион и призер РС(Я), чемпион России 2007 года с командой «Алмаз» в высшей лиге «Б». Воспитанники Юрия Александровича по волейболу становились Чемпионами РС(Я) среди мужских команд в 2016 году, серебряными призёрами 2020 года. В 2015 и в 2017 году на Первенстве РС(Я) юношеская команда заняла 1 место. Бронзовые призёры первенство ДФО среди юношей, 5 место в Финале первенства России 2017 года. В Ленске под руководством Юрия Александровича ежегодно проводился Республиканский турнир по волейболу памяти В.М. Ягнышева с участием многих сильнейших команд республики, где он показывал хорошие организаторские способности.

В 2016 году Юрию Шустову вручили почетный знак Министерства спорта РС(Я) «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», в 2019 году он стал обладателем нагрудного знака «Отличник физической культуры и спорта РС(Я)», а в декабре 2021 года ему присвоили звание «Заслуженный тренер РС(Я)». Вручение удостоверения проходило в торжественной обстановке в районной администрации.

Юрий Шустов работал до последнего дня. Коллеги отзываются о нем, как о порядочном, ответственном, трудолюбивом человеке, профессионале высочайшего уровня, который отдавал своему делу всего себя без остатка.

Администрация Ленского района выражает глубокие соболезнования родным и близким, а также всем воспитанникам Юрия Шустова.