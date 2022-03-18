Якутия прощается с талантливым фотографом

Светлая память о нашем друге Александре Кривошапкине останется в наших сердцах

17 марта не стало талантливого фотографа природы, биолога, верного друга Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Адександра Кривошапкина — Dersu.

Он был не просто фотограф, но и исследователь природы, человек, который тонко чувствовал её, боготворил и охранял.

Александр любил в природе пейзажи, животных, все в дикой природе, где не видно человеческой руки. Его великолепные эмоциональные снимки природы Якутии и животных никогда не оставляли равнодушными нас и других почитателей его таланта. Его работы передают очаровательную красоту первозданной природы. Нас с Сандро связывала не только совместная работа, но и давняя крепкая дружба.

Он человек, который лицезрел и запечатлел уникальные фотографии биоразнообразия, легендарные горы Черского, Верхоянского и Момского хребтов.Александр дал возможность жителям своей республики окунуться в удивительную северную природу Якутии, понаблюдать за дикими животными и скрытыми от их глаз жизни.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Мы глубоко опечалены известием о скоропостижном уходе из жизни нашего доброго друга Сандро. Скорбим вместе с вами, светлая память о нашем друге останется в наших сердцах навсегда.

Председатель Комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Афанасьев С.М.Директор Сивцев Я.С. и коллектив ГБУ РС(Я) «ДБР, ООПТ и ПП».