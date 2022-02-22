Якутия прощается с одним из лучших доцентов

С прискорбием извещаем о смерти нашего замечательного коллеги, кандидата педагогических наук, доцента кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин» экономического факультета ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ»

КОРЯКИНОЙ Марии Ивановны.

Ушел из жизни плодотворный исследователь, опытный педагог, прекрасный лектор, разносторонний общественный деятель нашего коллектива. Мы будем помнить ее, как человека с неистощимым трудолюбием, добросовестным отношением ко всем делам, поразительным чувством юмора и огромной творческой увлеченностью научной деятельностью.

Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Марии Ивановны.

Прощание состоится в пятницу 25 февраля в 11:00 в траурном зале «Некрополя».

Коллектив экономического факультета АГАТУ