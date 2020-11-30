Якутия прощается с известным ученым, физиком-теоретиком с мировым именем

Светлой памяти дорогого коллеги, руководителя Евгения Григорьевича Бережко…

28 ноября на 68-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни скончался член-корреспондент Российской Академии наук, действительный член Академии наук Республики Саха (Якутия), Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), долгое время работавший директором Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН, известный физик-теоретик с мировым именем Евгений Григорьевич Бережко.

Евгений Григорьевич родился 15 декабря 1952 года в п. Федоровка Кустанайской области. После окончания физического факультета МГУ начал трудовую деятельность в Институте космофизических исследований и аэрономии СО АН. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Поляризационные явления в процессах ионизации внутренних оболочек атомов», а в 1988 году — докторскую диссертацию на тему: «Ускорение космических лучей в крупномасштабных течениях космической плазмы». Вся жизнь Евгения Григорьевича была связана с Институтом космофизических исследований и аэрономии СО РАН, в котором он проработал 40 лет, из них почти 20 — в должности директора.

Основное научное направление его исследований — астрофизика космических лучей: теория процессов ускорения космических лучей в межпланетной среде и на Солнце; генерация космических лучей и порождаемого ими нетеплового излучения в остатках сверхновых. Им опубликовано более 200 научных работ, в том числе монография «Генерация космических лучей ударными волнами» (Новосибирск: Наука, 1988 г.) и учебное пособие «Введение в физику космоса» (М.: Физматлит, 2014 г.).

Исследования Евгения Григорьевича Бережко внесли значительный вклад в решение проблемы происхождения космических лучей. Им установлено неизвестное ранее физическое явление — процесс фрикционного ускорения космических лучей, который осуществляется в сдвиговых течениях плазмы; развита теория этого процесса, которая позволила понять суть явлений генерации нетепловых спектров заряженных частиц, наблюдаемых в солнечном ветре. Он теоретически установил существование процесса коллективного ускорения космических лучей совокупностью крупномасштабных ударных волн. Этот процесс играет существенную роль в формировании спектра галактических космических лучей. Евгений Григорьевич активно занимался международным сотрудничеством с Институтом ядерной физики им. М. Планка (Германия), с международными коллаборациями CANGAROO, Magic, HESS, осуществляющими экспериментальные исследования по обнаружению источников космических лучей посредством детектирования гамма-излучения высоких энергий с помощью гамма-телескопов и др.

Евгений Григорьевич уважительно и доброжелательно относился ко всем сотрудникам Института, помогал в решении различных вопросов. Особое внимание он уделял молодым исследователям, приветствовал их начинания. При поддержке Евгения Григорьевича был образован Совет научной молодежи Института и появилась ежегодная молодежная конференция «Актуальные вопросы космофизики». Евгений Григорьевич вел активную преподавательскую деятельность на физическом факультете ЯГУ, а затем и СВФУ.

За заслуги перед Наукой Евгений Григорьевич Бережко был избран член-корреспондентом Российской Академии наук, действительным членом Академии наук Республики Саха (Якутия), удостоен звания Заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия), избирался членом международной комиссии IUPAP «Космические лучи», был членом Президиумов СО РАН, Якутского научного центра СО РАН, Академии наук Республики Саха (Якутия). Его научные достижения были отмечены Государственной премией Республики Саха (Якутия) в области науки и техники за цикл работ «Теория ускорения космических лучей в остатках сверхновых» и рядом других наград.

Коллектив ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Евгения Григорьевича Бережко.

Прощание с Евгением Григорьевичем состоится в траурном зале «Некрополь» (на территории Медцентра) 1 декабря с 9 до 10 часов.