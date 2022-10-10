«Якутия» продлевает продажу авиабилетов по сниженным ценам для дальневосточников

Период продажи авиабилетов – по 30 ноября 2022 года

С 10 октября авиакомпания «Якутия» продлевает продажу авиабилетов по сниженным ценам для граждан России, зарегистрированных в одном из субъектов Дальневосточного федерального округа.

Маршруты и тарифы:

— Якутск – Москва, 10 000 руб.

— Якутск – Новосибирск, 10 000 руб.

— Новосибирск – Нерюнгри, 9 000 руб. *

Тарифы действуют и в обратном направлении.

Период продажи авиабилетов – по 30 ноября 2022 года.

Период полетов – по 30 ноября 2022 года.

В авиакомпании «Якутия» отметили, что данные тарифы не входят в подсчёт четырех полётов по федеральной субсидии в год.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.

Воздушная перевозка следующих с пассажиром детей: дети до 2 лет – бесплатно (без места); дети с 2 до 12 лет – скидка 25% от тарифа (с местом).

Билеты можно приобрести в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию (паспорт с пропиской).

Узнать точную информацию о рейсах можно также по телефону центра продаж и информации авиакомпании: 8 800 700 2190 (звонок по РФ бесплатный) или по e-mail: info@yakutia.aero