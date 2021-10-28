Якутия признана «Территорией книги и чтения» в России

Почетного особого статуса «Территория книги и чтения» удостоена Республика Саха (Якутия). Об этом сообщает Российский книжный союз, подводя итоги Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

Статус «Территория книги и чтения» присуждается регионам, ранее становившимся победителями конкурса и не менее трех раз за последние 5 лет вошедшим в короткий список лучших регионов.

Организатором Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» является Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Конкурс впервые состоялся в Год литературы в России в 2015 году. Тогда победителем стала Ульяновская область. В 2016 году звания «Литературный флагман России» была удостоена Воронежская область, в 2017 — Санкт-Петербург, в 2018 — Иркутская область, в 2019 — Белгородская область, а в 2020 Самым читающим регионом стала Республика Саха (Якутия). В 2021 году Литературным флагманом России стала Архангельская область. Три лауреата конкурса — Калининградская, Кемеровская и Мурманская области.

— Это замечательная новость. Результат большой кропотливой и важной работы всех библиотекарей нашей республики, Национальной библиотеки. Искренне поздравляю коллег с этой победой. Якутия держит высокую планку, являясь одним из самых читающих регионов страны, и присуждение звания «Территория книги и чтения» ещё раз говорит нам о том, что мы движемся в правильном направлении, и библиотеки республики пользуются популярностью и любовью читателей, — отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.