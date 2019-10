Якутия приветствует Александра Богомоева

View this post on Instagram

Якутские болельщики приветствуют Александра Богомоева с выходом в очередной финал Коркинского турнира‼️ Впрочем, это неудивительно, бурятский борец в Якутске всегда чувствовал тёплый приём 👏🏼👏🏼👏🏼 А в случае победы в золотом финале он может стать обладателем четырёх золотых медалей нашего турнира @fs_alexandr #коркинский2019 #богомоев #борцыбурятии