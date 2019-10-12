12.10.2019
16:17
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Спорт

Якутия приветствует Александра Богомоева

Чемпион России Александр Богомоев вышел в финал Коркинского турнира.

Бурятский борец оспорит золотую медаль гран-при с перспективным борцом из Японии Казуя Коянаги.

У якутян есть шансы на бронзовые медали.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3gitpFIaYS/
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