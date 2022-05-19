Якутия присоединяется к акции «Сад памяти»

Завтра, 20 мая, в Якутии стартует Международная акция «Сад памяти» по посадке саженцев. Уже третий год наша республика активно участвует в масштабной акции, которая поистине стала народной в России.

Одним из первых в республике к акции присоединится г. Якутск. Завтра в 14.00 часов традиционно в Парке Победы трудовые коллективы Минэкологии Якутии, администрации Правительства РС(Я) и г. Якутск, Гагаринского округа и другие примут участие в мероприятии по высадке деревьев.

Напомним, Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В будущем «Сад памяти» должен стать местом, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».