Якутия присоединится к просветительскому марафону «Знание»

С 31 августа по 2 сентября пройдет федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание». Более 200 лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии выступят с лекциями в новых форматах.

Как отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев надо целенаправленно воспитывать уважение к культуре, ценностям, достижениям своей страны, воспитывать чувство патриотизма в каждом с самых ранних лет.

Каждая из пяти площадок марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске, Петропавловске-на-Камчатке будет освещать определенную тему.

В Москве площадка в концертном зале «Зарядье» посвящена теме «Знание. Сила». Здесь продемонстрируют, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты.

В Санкт-Петербурге на площадке «Знание. Сделано в России» покажут масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала страны для создания новых продуктов, а также решения в области импортозамещения.

Площадка «Знание. Наследие России» в Нижнем Новгороде познакомит слушателей с культурными, научными и техническими открытиями – национальной гордостью страны.

Один из треков марафона «Знание. Мы вместе» на площадке в Луганске через призму лекций и интервью на тему культурного многообразия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей позволит всем слушателям почувствовать, что нас по-настоящему объединяет.

В треке «Знание. Экология» на Всероссийский молодёжном экологическом форуме «Экосистема» в Камчатском крае представят актуальные инструменты для заботы об окружающей среде.

2 сентября состоится премьера просветительского спектакля «Трудный экзамен» – победителя Всероссийского конкурса «Знание. Театр».

В рамках марафона с 1 по 9 сентября пройдет акция «Поделись своим знанием», в рамках которой лекторы общества «Знание», представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций посетят российские школы и вузы, а также выступят на открытых уроках.

У каждого зрителя будет возможность выиграть мега призы. Каждый день 3 главных приза:

1 место — Смартфон + фирменный мерч

2 место — Большая умная колонка + фирменный мерч

3 место — Умная колонка + фирменный мерч

4-50 места — фирменный мерч.

Посмотреть трансляцию Марафона можно на сайте: https://marathon.znanierussia.ru/ и в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте: https://vk.com/znanierussia