Якутия присоединится к акции «Диктант Победы»



В День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, во всех регионах страны состоится международный исторический «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В Якутии для проведения акции подготовлены 655 площадок.

«Память о Великой Победе для нашей страны священна, но, к сожалению, сейчас в мире очень много сил, которые пытаются переписать историю. Здесь, конечно же, все зависит от нас самих. Если мы будем закрывать на это глаза, то ничего хорошего не получится. С этой точки зрения принять участие в диктанте очень важно для того, чтобы еще раз приобщиться к истории», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Диктант Победы включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время на ответ – 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Диктант можно будет написать онлайн или на одной из площадок очно. В день проведения Диктанта площадки для очного участия откроются в 14:00 ч (по якутскому времени), начало Диктанта — в 15:00 ч. Заранее можно пройти тренировочные тесты от создателей диктанта.

Подать заявку на участие можно через сайт диктанта (https://диктантпобеды.рф/), там же есть карта с зарегистрированными площадками для очного участия.

В прошлом году в Якутии на 532 площадках приняло участие более 16 тысяч якутян. Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. В 2021 году 20 победителей 9 мая приняли участие в параде Победы в Москве.

Организаторы диктанта – Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Ответственный по проведению Диктанта в республике – региональный оргкомитет «Наша Победа».