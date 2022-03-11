Якутия присоединилась ко Всероссийской хоровой акции «Zа мир» — видео

Якутия присоединилась ко Всероссийской хоровой акции «Zа мир» — ролик активно распространяется в телеграме. Он опубликован и в тгк https://t.me/aisenildarkhan.

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