11.03.2022
12:08
242

Общество

Якутия присоединилась ко Всероссийской хоровой акции «Zа мир» — видео

Якутия присоединилась ко Всероссийской хоровой акции «Zа мир» — ролик активно распространяется в телеграме. Он опубликован и в тгк https://t.me/aisenildarkhan.

Источник: t.me/aisenildarkhan
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