21.03.2022
14:19
57

Экономика

Якутия приобретет семенной картофель из других регионов

Прошлогодняя засуха привела к большому дефициту семенного картофеля в Якутии в этом году. Тысячу тонн семенного материала планируется завезти из других регионов, сообщил Сахапарламент.ру министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

В числе первоочередных мер на фоне западных санкций – поддержка аграрных предприятий республики. Как отметил во время совещания по обеспечению социально-экономической стабильности  глава Якутии Айсен Николаев, 358 млн рублей направят на приобретение комбикормов, свыше 88 млн рублей на весенне-полевые работы, на приобретение семенного картофеля.

Читать полностью https://www.sakhaparliament.ru/ru/ekonomika/selskoe-khozyajstvo/10389-yakutiya-priobretet-1-tys-tn-semennogo-kartofelya-iz-drugikh-regionov

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сахапарламент.ру
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх