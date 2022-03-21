Якутия приобретет семенной картофель из других регионов

Прошлогодняя засуха привела к большому дефициту семенного картофеля в Якутии в этом году. Тысячу тонн семенного материала планируется завезти из других регионов, сообщил Сахапарламент.ру министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

В числе первоочередных мер на фоне западных санкций – поддержка аграрных предприятий республики. Как отметил во время совещания по обеспечению социально-экономической стабильности глава Якутии Айсен Николаев, 358 млн рублей направят на приобретение комбикормов, свыше 88 млн рублей на весенне-полевые работы, на приобретение семенного картофеля.

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